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Главные новости Челябинской области
23:43  09 апреля 2017 0

В Челябинске из-под земли забил фонтан, автомобилисты мыли машины

Фонтан на "Тополиной аллее" в Челябинске поднялся до 6 этажаЛилия Зарипова "В контакте"

Коммунальное ЧП в микрорайоне «Тополиная аллея» в Челябинске 9 апреля оставила без воды несколько многоквартирных домов. Из-под земли забил фонтан высотой в шесть этажей. Жители выкладывали видео и фото фонтана в соцсети, автомобилисты даже пытались помыть в струях свои машины.

Фонтан появился примерно в 18 часов у домов на улице Академика Королева. «Были смельчаки, пытавшиеся помыть машину под этим гейзером). В результате у одного машина встала», «Завтра в школу на Макеева с утра сможем пройти? Или на лодке сразу плыть?», «Не хватает музыки и светодиодов, чтобы превратить его в Поющий фонтан как в сквере на площади Революции», — писали пользователи на странице «Тополинка, Тополиная Аллея Челябинск» «В контакте».

На место ЧП прибыли сотрудники управляющей компании, перекрыли фонтан и воду в домах. Последствия аварии устранили поздно вечером. Воду вернули в дома уже ночью.

ВИДЕО: Katerina Funkner

Альбина Золотухина
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