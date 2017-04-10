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00:24  10 апреля 2017 0

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Югры: пассажиру стало плохо

Аэропорт. Ханты-Мансийск., аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, аэровокзал
Пассажира самолета доставили в больницу в предынфарктном состоянииФото: Александр Елизаров © URA.RU

В аэропорту Ханты-Мансийска совершил экстренную посадку пассажирский Boeing-737, следовавший из Москвы в Иркутск. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Как сообщил «URA.Ru» источник в аэропорту, самолет приземлился в 22:06. Пассажира уже ожидала «скорая помощь». Выяснилось, что у 57-летнего пассажира предынфарктное состояние. Гражданин летел вместе с женой, она также сошла с рейса. Пассажира доставили в Ханты-Мансийскую окружную клиническую больницу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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