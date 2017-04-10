{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09 апреля 2017
00:34  10 апреля 2017 0

Тело Евгения Евтушенко доставили в Москву

Евгений Евтушенко. Архив 2007 года. Челябинск, евтушенко евгений, поэт
Похороны поэта пройдут 11 апреля в писательском поселке ПеределкиноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самолет с телом Евгения Евтушенко прибыл в московский аэропорт Домодедово. 10 апреля в Подмосковье пройдет отпевание поэта, на следующий день состоятся гражданская панихида и похороны.

Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в возрасте 84 лет в американском городе Талса, где он жил и преподавал в университете последние 25 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Гроб с телом Евтушенко сопровождают вдова и сыновья поэта.

Отпевание пройдет 10 апреля в соборном храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино. Гражданская панихида состоится 11 апреля в Доме литераторов в Москве. Похоронят Евгения Евтушенко на кладбище в писательском поселке Переделкино, согласно завещанию самого поэта, отмечает телеканал «360».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров