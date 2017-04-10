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10 апреля 2017
09 апреля 2017
01:26  10 апреля 2017 0

Ирина Шейк стала мамой

Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Ирина Шейк и Бредли Купер пока не зарегистрировали свои отношенияФото: Flickr

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер стали родителями. По сообщениям западных СМИ, первенец родился две недели назад, однако звездная пара тщательно скрывала информацию от прессы.

Впервые о беременности Шейк стало известно в ноябре прошлого года в ходе показа новой коллекции Victoria Secret. Модель появилась на подиуме в наряде, прикрывающем округлившийся живот. Позже пара провела в Лос-Анджелесе вечеринку в честь будущего ребенка, на которой присутствовали родственники и друзья.

Как сообщает издание Life, пол ребенка пока держится в секрете.

Сергей Макеев
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