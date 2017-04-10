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10 апреля 2017
09 апреля 2017
01:12  10 апреля 2017 0

Белоруссия возьмет у России миллиард долларов на уплату своих долгов за поставки российского газа

Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
В правительстве Белоруссии озвучили договоренности двух президентовФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Белоруссия надеется получить от России кредит в размере одного миллиарда долларов. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи президентов двух стран, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко.

Он подчеркнул, что кредит будет выделен на «хороших условиях», передает ТАСС.

По словам Семашко, Россия также будет способствовать выделению Белоруссии двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в 2017 году. Величина каждого транша составит 300 млн долларов, сообщает «Газета.ру».

«Шестьсот миллионов долларов поступит в Беларусь на очень выгодных условиях: низкие ставки, хорошие сроки», — отметил заместитель премьер-министра Белоруссии.

Ранее еще один первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил, что Россия и Белоруссия договорились о рефинансировании текущих долговых обязательств республики.

По данным РБК, в настоящее время Белоруссия задолжала России за газ около 730 млн долларов. После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко осталось невыясненным, признала ли Белоруссия этот долг перед «Газпромом». Зато, по словам президента Белоруссии, удалось договориться о цене топлива — Россия будет поставлять газ по 130 долларов за тысячу кубометров.

Наталья Володина
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