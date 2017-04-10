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10 апреля 2017
09 апреля 2017
02:01  10 апреля 2017 0

Любовь Успенская поразила Кремлевский дворец «голым» нарядом

Любовь Успенская с авторами «премиальной» песни «Еще люблю»Фото: Instagram Любови Успенской

Любовь Успенская стала одной из главных героинь церемонии вручения премии «Шансон-2017». В Кремлевский дворец, где проходи концерт, певица пришла в супероткровенном наряде.

Сейчас звезде шансона 63 года, однако прозрачное платье не только не выглядело на ней нелепо, но и выгодно подчеркивало все женские прелести. Как отмечает «Комсомольская правда», наряд исполнительницы был полностью прозрачным, а самые пикантные места прикрывала россыпь стразов, нашитых на ткань.

Сама Любовь Успенская не скрывает, что посвящает уходу за телом много времени, занимается йогой и регулярно проходит омолаживающие процедуры. Свои фото в купальнике она неоднократно выкладывала в Instagram.

Наталья Володина
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