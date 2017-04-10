02:36 10 апреля 2017 0

Военные силы Египта готовятся к отражения новых атак террористов Фото: Алена Полозова © URA.RU

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о введении чрезвычайного положения на территории страны на три месяца из-за терактов, проведенных смертниками в коптских церквях в минувшее воскресенье.

В ходе экстренного совещания совета национальной безопасности Египта, Ас-Сиси объявил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом, а также призвал население страны сплотиться перед угрозой новых атак исламских экстремистов.

«Я обращаюсь к вам не как к христианам или мусульманам, а как к египтянам: террористы пытаются подорвать наше единство, и мы должны быть бдительны, чтобы сохранить нашу родину. Борьба с террором займет время и, вероятно, повлечет за собой новые жертвы», — цитирует РБК президента Египта.

9 апреля в храмах египетских городов Танта и Александрия прогремели взрывы. В результате действий террористов-смертников погибли 46 человек и более 100 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Как сообщает газета «Коммерсантъ», представители радикальной группировки заявили, что планируют новые теракты в городах Египта.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Египта и подчеркнул, что главной целью террористов является попытка разжечь вражду между представителями различных конфессий.