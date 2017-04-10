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10 апреля 2017
09 апреля 2017
02:31  10 апреля 2017 0

Георгия Гречко похоронят 11 апреля на Троекуровском кладбище

Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, гречко георгий
Георгий Гречко скончался 8 апреля, не дожив полтора месяца до своего 86-летияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Космонавта Георгий Гречко похоронят 11 апреля на Троекуровском кладбище в Москве, на Аллее космонавтов.

Как сообщила ТАСС дочь Георгия Михайловича Ольга Михеева-Гречко, гражданская панихида пройдет с 12:00 до 13:30 московского времени, отпевания — с13:30 до 14:00.

Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко скончался 8 апреля в 81-й больнице имени Вересаева в Москве. Ему было 85 лет.

Георгий Гречко поступил в отряд космонавтов в 1966 году. На его счету — три космических полета общей продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

Гречко летал в космос даже в зрелом возрасте — в 54 года. Его коллега и друг Евгений Леонов охарактеризовал космонавта как «улыбающегося» человека, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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