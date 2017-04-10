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10 апреля 2017
03:03  10 апреля 2017 1

США выполнят наблюдательный полет над Россией

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, облака, небо
С 10 по 14 апреля американский самолет обследует территорию Российской ФедерацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

США выполнят наблюдательный полет над Россией. Американский самолет Американский самолет наблюдения ОС-135Б будет «патрулировать» территорию Российской Федерации с 10 по 14 апреля.

Как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, полет будет осуществляться в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместной миссией США и Чехии.

В свою очередь, Россия выполнит наблюдательные полеты над США — с 10 по 15 апреля, и Канадой — с 18 по 22 апреля, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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