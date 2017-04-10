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10 апреля 2017
03:39  10 апреля 2017 0

Киев хочет превратить Чернобыль в общегосударственную свалку

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Украинскими законами сбрасывать мусор в зону отчуждения запрещеноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Киев вслед за Львовом задумался о том, чтобы сделать Чернобыль полигоном бытовых отходов. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

Чиновник отметил, что непригодные для дальнейшего использования отходы все равно надо где-то захоранивать, и один из вариантов — Чернобыль. Правда, на сегодняшний день украинскими законами сбрасывать мусор в зону отчуждения запрещено, отмечает «Газета.ру».

«Мы сотрудничаем с администрацией этой зоны, ищем пути», — отметил на этот счет Пантелеев.

Создать в зоне отчуждения общегосударственную свалку первым предложил мэр Львова Андрей Садовый. Поводом для такого заявления стал масштабный пожар на Грибовицкой свалке вблизи Львова. Погасить возгорание удалось лишь через 20 дней. Во время ликвидации пожара погибли трое спасателей, один работник коммунального предприятия пропал без вести в результате оползня мусора.

Садовый попросил у Порошенко объявить Львов и прилегающие к нему села Малехов и Грибовичи зоной экологической катастрофы, однако президент Украины обвинил мэра в политизации ситуации, отмечает ТАСС.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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