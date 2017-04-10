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10 апреля 2017
04:03  10 апреля 2017 5

Пушков назвал блефом заявления США о применении Асадом химического оружия

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор Пушков не верит в существование секретных данных США по химическим атакам в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский сенатор Алексей Пушков назвал блефом заявления представителей США о якобы имеющихся данных, подтверждающих причастность режима Асада к химической атаке против гражданского населения в провинции Идлиб.

По мнению Пушкова, слова постпреда США в ООН Никки Хейли напоминают риторику Белого дома перед вторжением в Ирак в 2003 году, сообщает РИА «Новости».

«У Хейли нет никаких данных о применении Дамаском химоружия. Если бы они были, США предоставили бы их. Это явный блеф, как и в случае с Ираком», — написал сенатор в своем «Твиттере».

Ранее постпред США в ООН заявила, что американская разведка располагает доказательствами применения химического оружия сирийским руководством. С засекреченным докладом спецслужб ознакомился Дональд Трамп, после чего было принято решение о бомбардировке аэродрома Шайрат, принадлежащего правительственным войскам Сирии.

Сергей Макеев
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