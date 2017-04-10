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10 апреля 2017
04:32  10 апреля 2017 2

Жители Южной Осетии проголосовали за переименование республики

Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск., урна для голосования, выборы
Граждане Южной Осетии решили вернуться к древнему названию АланияФото: Александр Елизаров © URA.RU

Подавляющее большинство участников референдума в Южной Осетии высказалось за переименование республики в Государство Алания. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК.

«По референдуму „за“ проголосовали 78,2%, „против“ — 21,8%, обработаны данные с 27 участков, включая Москву. Утром мы дадим более точные сведения», — цитирует главу ЦИК Южной Осетии Беллу Плиеву телеканал «360».

Как сообщает «Газета.ру», на проходящих в республике президентских выборах лидирует спикер парламента Анатолий Бибилов. По результатам обработки 35% голосов он набирает 48,7%.

Сергей Макеев
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