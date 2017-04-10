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04:15  10 апреля 2017 6

Тюменский врач стал героем сериала о путешествии через океан

Шри-Ланка, море, море берег, прибой
Сергей Гольцов в составе международной команды повторил маршрут Тура ХейердалаФото: Алена Полозова © URA.RU

Выходит на экраны первая часть документального сериала «Кон Тики II. Утомленные ветром». Героем сюжета стал тюменский медик Сергей Гольцов, который повторил маршрут путешественника и исследователя Тура Хейердала.

Сергей Гольцов в составе международной команды на плотах проплыл от острова Пасхи через Тихий океан к Южной Америке. Каждая серия фильма посвящена жизни человека в экстремальных условиях, сообщает «Комсомольская правда».

Автором сюжета стал журналист Игорь Канев. В фильме использованы видеоматериалы, отснятые Сергеем Гольцовым и его товарищами во время путешествия. Зрители увидят, как строился плот, распределялись обязанности между командой, как проходила битва со стихией. Отдельная серия расскажет о русских докторах, которые отвечали за здоровье членов экипажа, — Борисе Романове и Сергее Гольцове.

«Грандиозная стихия, мощь океана и маленький рукотворный плот в его центре — это лучшая демонстрация места и роли человека во Вселенной. Познав это, обретаешь новый взгляд на привычные вещи, начинаешь замечать и придавать значение тому, что ранее казалось не столь важным», — говорит Сергей Гольцов, который участвовал в экспедиции в качестве судового врача.

Съемки велись мобильными телефонами, квадрокоптерами, фотоаппаратами и камерами GoPro. Для просмотра отснятого материала понадобились десятки часов.

Наталья Володина
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