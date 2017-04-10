Жилищно-коммунальные тарифы могут обогнать инфляцию

07:00 10 апреля 2017 6

Цены на газ и с 1 июля могут вырасти на 3,9%, а тарифы на тепло- и водоснабжение — на 4% Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в этом году могут обогнать инфляцию. Прогнозируемый министерством экономического развития уровень инфляции составляет 3,8%, тогда как цены на газ и его транспортировку с 1 июля могут вырасти на 3,9%, а тарифы на тепло- и водоснабжение — на 4%.

Также подорожают железнодорожные перевозки, как пассажирские, так и грузовые — их цена также может увеличиться на 4%.

При этом минэкономразвития продолжает придерживаться в своем прогнозе формирования тарифов принципа «инфляция минус», но допускает некоторые отклонения, отмечают «Известия».

«В рамках действующего законодательства мы смотрим на экономическую обоснованность тарифов на основании представленных данных. Прогноз минэкономразвития может быть только ориентиром, но не является обязательным для тарифного регулирования и для принятия решения правлением ФАС», — заявил «Известиям» начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.