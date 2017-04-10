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10 апреля 2017
05:24  10 апреля 2017 14

В России разрешат выращивать опиумный мак

В поисках пыточной у городского ГИБДД. Екатеринбург, наркотики, плантация, мак
Опиумный мак необходим для полного цикла производства обезболивающих средствФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут снова начать выращивать опиумный мак, но исключительно для производства обезболивающих препаратов. Соответствующий законопроект готовит Министерство промышленности и торговли РФ.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», запрет на выращивание опиумного мака для личного использования будет действовать по-прежнему. Опиумный мак необходим для полного цикла производства наркосодержащих лекарств. Сейчас они изготавливаются из импортного сырья.

В СССР выращивание опиумного мака было запрещено в 1987 году.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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