06:24 10 апреля 2017 7

Россияне не спешат отчислять средства в пенсионные программы Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) планирует вновь запустить программу государственного софинансирования пенсии. Согласно расчетам авторов инициативы, привлечение частных отчислений граждан и надбавки из бюджета помогут в течение следующих 20 лет повысить средний размер пенсий на 6450 рублей.

Главной задачей при реализации проекта станет привлечение индивидуального пенсионного капитала. Предполагается, что на каждые 6%, перечисленные гражданином от своей зарплаты, к накоплению будет добавляться еще 3% из государственного бюджета. Также планируется предоставить налоговые льготы на прибыль предприятием, чьи работники участвуют в программе. НАПФ оценивает затраты федерального бюджета в рамках обсуждаемой программы в 26 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

По данным издания, в социально-экономическом блоке правительства РФ инициатива НАПФ имеет немало противников, которые считают реализацию программы нецелесообразной.

«Идея с льготой по прибыли вообще непонятна: вроде бы система должна работать для людей, и непонятно, почему бизнес за счет личных отчислений граждан должен получать льготу по налогу», — заявил «Известиям» источник в правительстве.

Эксперты отмечают, что существенной проблемой для запуска индивидуального пенсионного капитала является тотальное недоверие граждан к пенсионной системе, которую государство существенно меняет каждый год.