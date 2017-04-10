06:53 10 апреля 2017 4

Глава украинского города отказался праздновать День Европы 9 мая Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Мэр города Славянска Вадим Лях придумал оригинальный ответ министерству культуры Донецкой области, которое предложило переодеть украинских градоначальников в национальные костюмы европейских стран в ходе празднования Дня Европы 9 мая.

Лях разместил на свой странице в «Фейсбуке» фотожабу, на которой он предстал в классическом шотландском наряде — юбке-килте. Глава Славянска также сообщил сотрудникам минкульта, что по достоинству оценил их чувство юмора.

«Всегда с симпатией отношусь к людям, обладающим хорошим чувством юмора. Вижу, что именно такие работают в областном департаменте культуры. Ведь, по их версии, именно так должен выглядеть мэр г. Славянска 9 мая в рамках празднования Дня Европы. P. S. Лично у меня 9 мая другие планы, и праздновать я буду День Победы над нацизмом», — сообщил Вадим Лях на своей странице в Facebook.