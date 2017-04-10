Норильский аэропорт обвинил S7 в угрозе авиабезопасности

07:06 10 апреля 2017 1

Аэропорт просит прокуратуру проверить авиакомпанию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт Норильска просит прокуратуру и Росавиацию проверить авиакомпанию S7, утверждая, что ее действия создают угрозу авиабезопасности, являются нарушением закона и введением в заблуждение пассажиров.

Конфликт между авиакомпанией и аэропортом разгорелся после того, как Норильский аэропорт не согласовал S7 полеты из Новосибирска в Норильск, сообщает «Коммерсантъ». Как говорится в письме гендиректора аэропорта Андрея Никифорова в надзорные органы, с 27 марта S7 летает между Новосибирском и Норильском «без согласования времени», на судах и под кодом другой авиакомпании — «Глобус», хотя предварительные запросы поступали от S7.

Летом в аэропорту начнется ремонт взлетно-посадочной полосы, из-за чего Норильск не сможет принимать большие самолеты и летать с Таймыра в европейскую часть РФ придется с пересадкой. S7 хотела получить слоты в Норильске для Embraer 170LR, которые могут летать с короткой ВПП на дальние расстояния без посадок. Однако, по словам Андрея Никифорова, вместо Embraer 170/Airbus 320 в аэропорт прилетают Boeing 737 «Глобуса», а обслуживать их технической возможности нет.

В самой авиакомпании считают, что письмо аэропорта в надзорные органы — это реакция на жалобу S7 в Федеральную антимонопольную службу. Авиакомпания не смогла получить согласование на прибытие своих рейсов с 7:30 до 9:15. Причиной отказа стало то, что мощности аэропорта не позволяют увеличить пассажиропоток в этом интервале. Авиакомпании предложили более позднее время, что ее не устроило в связи с неудобствами стыковок для пассажиров. Обвинения же в угрозе авиабезопасности в авиакомпании считают необоснованными.

По мнению экспертов «Коммерсанта», в данном конфликте возможно наличие третьей заинтересованной стороны, например, конкурирующей с S7 авиакомпании. Прямым конкурентом группы S7 в Норильске выступает «Нордстар», которая так же, как и аэропорт, принадлежит «Норильскому никелю».