{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
07:06  10 апреля 2017 1

Норильский аэропорт обвинил S7 в угрозе авиабезопасности

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, S7, с7
Аэропорт просит прокуратуру проверить авиакомпаниюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аэропорт Норильска просит прокуратуру и Росавиацию проверить авиакомпанию S7, утверждая, что ее действия создают угрозу авиабезопасности, являются нарушением закона и введением в заблуждение пассажиров.

Конфликт между авиакомпанией и аэропортом разгорелся после того, как Норильский аэропорт не согласовал S7 полеты из Новосибирска в Норильск, сообщает «Коммерсантъ». Как говорится в письме гендиректора аэропорта Андрея Никифорова в надзорные органы, с 27 марта S7 летает между Новосибирском и Норильском «без согласования времени», на судах и под кодом другой авиакомпании — «Глобус», хотя предварительные запросы поступали от S7.

Летом в аэропорту начнется ремонт взлетно-посадочной полосы, из-за чего Норильск не сможет принимать большие самолеты и летать с Таймыра в европейскую часть РФ придется с пересадкой. S7 хотела получить слоты в Норильске для Embraer 170LR, которые могут летать с короткой ВПП на дальние расстояния без посадок. Однако, по словам Андрея Никифорова, вместо Embraer 170/Airbus 320 в аэропорт прилетают Boeing 737 «Глобуса», а обслуживать их технической возможности нет.

В самой авиакомпании считают, что письмо аэропорта в надзорные органы — это реакция на жалобу S7 в Федеральную антимонопольную службу. Авиакомпания не смогла получить согласование на прибытие своих рейсов с 7:30 до 9:15. Причиной отказа стало то, что мощности аэропорта не позволяют увеличить пассажиропоток в этом интервале. Авиакомпании предложили более позднее время, что ее не устроило в связи с неудобствами стыковок для пассажиров. Обвинения же в угрозе авиабезопасности в авиакомпании считают необоснованными.

По мнению экспертов «Коммерсанта», в данном конфликте возможно наличие третьей заинтересованной стороны, например, конкурирующей с S7 авиакомпании. Прямым конкурентом группы S7 в Норильске выступает «Нордстар», которая так же, как и аэропорт, принадлежит «Норильскому никелю».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров