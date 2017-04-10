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10 апреля 2017
Главные новости 
07:14  10 апреля 2017 20

Пушков предложил Трампу «трижды подумать» перед введением новых санкций

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пушков предостерег президента СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Сенатор Алексей Пушков предостерег американского президента Дональда Трампа по поводу принятия решения о введении новых антироссийских санкций, заявив, что лидеру США нужно «трижды подумать».

«Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции пр. России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог», — написал Пушков.

Пушков сделал заявление после сообщения постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, отметившей, что в Белом доме обсуждается возможность введения новых антироссийских санкций из-за поддержки Сирии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в ночь на 7 апреля американские военные атаковали сирийский военный аэродром, выпустив 59 ракет, из-за чего погибли семь человек.

Лев Истомин
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