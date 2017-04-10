07:25 10 апреля 2017 11

Детский омбудсмен потрясена произошедшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избиение мальчика-инвалида коллекторами в Екатеринбурге выходит за рамки закона и понимания, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По мнению детского омбудсмена, ответить за произошедшее должны как коллекторы, так и кредитная организация, которая заключила с ними договор.

Кузнецова подчеркнула, что использование детей в целях заставить взрослых платить по счетам — недопустимо. Омбудсмен напомнила, что аналогичные уральскому случаю происходили ранее в Москве и Ульяновске.

«Не так давно в Москве коллекторы тоже угрожали многодетной семье расправой над детьми. Мы помним случай в Ульяновске, когда коллекторы в окно бросили бутылку с зажигательной смесью и снова пострадал ребёнок, — говорится в заявлении Кузнецовой, размещенном на официальном сайте детского уполномоченного. — Полагаю, ответственность должна быть возложена как на коллекторов, так и на кредитную организацию, заключившую с ними договор». Омбудсмен добавила, что поддерживает связь со Следственным комитетом, отметив, что оценку действиям коллекторов в уральской столице дадут правоохранительные органы, отметила омбудсмен.

Ранее, как сообщало «URA.RU», стало известно о том, что в Екатеринбурге подвергся нападению 11-летний мальчик-инвалид. Ребенка облили пивом, а в другой день избили, при этом говоря о том, что его мама якобы должна вернуть 300 тысяч рублей.

«Никакого долга за мной не числится, но у меня есть сестра-близняшка, которая взяла эту сумму в банке „Хоум кредит“ в 2011 году для покупки автомобиля», — рассказывала Life мама пострадавшего мальчика. По ее словам, 300 тыс. сестра возвратила, однако еще столько же осталась должна, так как накапали большие проценты. «В 2015 году её долг вроде бы перекупили, и нас никто не беспокоил. Единственное, что месяц назад кто-то на моей квитанции по коммунальным услугам написал оскорбления», — говорила женщина.

«URA.RU» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу подтверждали, что в полицию поступило сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему, отметив, что мать писать заявление в полицию отказалась, но, тем не менее, будет проведена тщательная проверка и установлены все обстоятельства происшествия». К проверке подключилась и прокуратура Свердловской области, которая даст оценку соблюдению требований законодательства при передаче банком долга коллекторской организации.