{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
07:29  10 апреля 2017 5

Маккейн возложил на Трампа ответственность за химатаку в Сирии

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Маккейн предложил Белому дому поддерживать оппозицию в СирииФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Американский сенатор Джон Маккейн возложил на президента США Дональда Трампа часть ответственности за химическую атаку в Сирии, озвучив свое мнение в эфире одного из телевизионных каналов.

Политик уверен, что Белый дом не должен был отказываться от свержения режима Башара Асада в качестве приоритета политики в Сирии. В это же время Джон Маккейн считает правильным и логичным ракетный удар США по авиабазе сирийских войск в Хомсе, охарактеризовав решение Трампа как поворот в политике США в Сирии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также сенатор посоветовал активнее помогать проверенной сирийской оппозиции. Ранее американский президент заявил, что США могут решить все задачи в Сирии сразу.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров