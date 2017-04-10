07:29 10 апреля 2017 5

Маккейн предложил Белому дому поддерживать оппозицию в Сирии Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американский сенатор Джон Маккейн возложил на президента США Дональда Трампа часть ответственности за химическую атаку в Сирии, озвучив свое мнение в эфире одного из телевизионных каналов.

Политик уверен, что Белый дом не должен был отказываться от свержения режима Башара Асада в качестве приоритета политики в Сирии. В это же время Джон Маккейн считает правильным и логичным ракетный удар США по авиабазе сирийских войск в Хомсе, охарактеризовав решение Трампа как поворот в политике США в Сирии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также сенатор посоветовал активнее помогать проверенной сирийской оппозиции. Ранее американский президент заявил, что США могут решить все задачи в Сирии сразу.