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10 апреля 2017
07:50  10 апреля 2017 3

Ученые создали «робокопа» для раскрытия убийств

НПО
Новый робот поможет в раскрытии преступлений (архивный снимок)Фото: Илья Московец © URA.RU

Австралийские разработчики их Технологического университета Сиднея вместе с бразильскими коллегами создали первого робота-полицейского, способного помогать стражам порядка в раскрытии тяжких преступлений.

Как заявляют авторы проекта, робот незаменим в процессе определения типа оружия, использованного при совершении преступления. Новое устройство способно полностью моделировать и восстанавливать картину событий на месте преступления на основе полученных данных, пишет телеканал 360.

Новый робот-полицейский прошел ряд тестов, показав хорошие результаты. Разработкой заинтересовались в ФБР, посчитав ее перспективной и полностью безопасной для людей. Разработчики подчеркивают, что их детище абсолютно безопасно для людей и представляет ценность исключительно для правоохранителей, добавляет агентство Nation News.

Лев Истомин
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