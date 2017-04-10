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10 апреля 2017
07:57  10 апреля 2017 7

Глава МИД Великобритании будет добиваться новых антироссийских санкций

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Британия хочет ввести новые санкции против КремляФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен добиваться новых санкций в отношении России, если Кремль не прекратит поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Глава британского МИДа обратится с просьбой к участникам G7 опубликовать совместное заявление о прекращении поддержки сирийского лидера Россией, а также выведения всех войск из страны, передает «Эхо Москвы». Документ об ужесточении санкций представят на встрече глав МИД «большой семерки». Ограничения коснутся официальных лиц Москвы.

Ранее стало известного, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американский лидер Дональд Трамп не исключает возможность введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии.

Лев Истомин
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