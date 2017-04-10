07:57 10 апреля 2017 7

Британия хочет ввести новые санкции против Кремля Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон намерен добиваться новых санкций в отношении России, если Кремль не прекратит поддерживать президента Сирии Башара Асада.

Глава британского МИДа обратится с просьбой к участникам G7 опубликовать совместное заявление о прекращении поддержки сирийского лидера Россией, а также выведения всех войск из страны, передает «Эхо Москвы». Документ об ужесточении санкций представят на встрече глав МИД «большой семерки». Ограничения коснутся официальных лиц Москвы.

Ранее стало известного, что постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американский лидер Дональд Трамп не исключает возможность введения новых антироссийских санкций из-за ситуации в Сирии.