08:16 10 апреля 2017 9

Инициатива Ирины Яровой не перестает вызывать споры и вопросы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Реализация «закона Яровой» может повысить уровень инфляции в России на 1-2 процентных пункта, а также привести к кратному подорожанию услуг связи. Об этом заявили в Российском союзе промышленников и предпринимателей, где подчеркнули, что предложения Минкомсвязи по реализации законопроекта не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн рублей.

К кратному подорожанию услуг связи и повышению уровню инфляции в стране, уточняют в РСПП, приведет то, что уже с 2019 года в рамках «пакета Яровой» крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации, уточняет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Речь идет о заключении, подготовленном на доработанный Минкомсвязью проект постановления по реализации «закона Яровой» комиссией РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям. Заключение направлено в Минэкономики.

Проект Минкомсвязи, который уточнял порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, публиковали 17 марта. Частично в документе учли замечания операторов, также он устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений и максимально допустимые объемы.

В РСПП уверены, что способ реализации «закона Яровой», который предложили в Минкомсвязи, увеличивает потенциальные расходы в разы. На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайта, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн рублей. С учетом правил Минкомсвязи общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн рублей.

Выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1-2 процентных пункта, считают в комиссии РСПП. Ассоциация «Ростелесеть» подтверждает, что для компенсации финансовых затрат и обеспечения заемных средств потребуется повышение цен на услуги связи в два-три раза. А поскольку расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку, потребительская корзина будет дорожать еще быстрее, говорит аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Так что рост из 1-2 п. п. быстро превратится в 2-3 п. п.», — уверен Антонов.

В пресс-службе Минкомсвязи пока выводы РСПП комментировать не стали.