{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
08:20  10 апреля 2017 2

Террорист в Стокгольме действовал по приказу ИГИЛ

Теракт потряс ШвециюФото: Aftonbladet/Zuma/TASS

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признавшийся в совершении теракта в Стокгольме, действовал по приказу террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в России решением Верховного суда).

В ходе допроса задержанный рассказал, что он мусульманин, придерживающийся позиции ИГ, пишет «Федеральное агентство новостей». Именно в организации ему отдали приказ совершить наезд на неверных, а также потребовать прекращения бомбардировок в Сирии. Акилов заявил, что в Стокгольме «совершил наезд на неверных», передает «Эхо Москвы».

Ранее полицейские Швеции сообщали, что подозреваемый в теракте в столице страны интересовался экстремистскими группировками, в числе которых значится и ИГ.

Теракт, в ходе которого погибли несколько человек, совершен в Стокгольме днем 7 апреля.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров