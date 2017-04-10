Террорист в Стокгольме действовал по приказу ИГИЛ

08:20 10 апреля 2017 2

Теракт потряс Швецию Фото: Aftonbladet/Zuma/TASS

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, признавшийся в совершении теракта в Стокгольме, действовал по приказу террористической организации «Исламское государство»* (запрещена в России решением Верховного суда).

В ходе допроса задержанный рассказал, что он мусульманин, придерживающийся позиции ИГ, пишет «Федеральное агентство новостей». Именно в организации ему отдали приказ совершить наезд на неверных, а также потребовать прекращения бомбардировок в Сирии. Акилов заявил, что в Стокгольме «совершил наезд на неверных», передает «Эхо Москвы».

Ранее полицейские Швеции сообщали, что подозреваемый в теракте в столице страны интересовался экстремистскими группировками, в числе которых значится и ИГ.

Теракт, в ходе которого погибли несколько человек, совершен в Стокгольме днем 7 апреля.