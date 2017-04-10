Дочь сенатора Тюльпанова впервые высказалась о смерти отца

08:47 10 апреля 2017 2

Сенатор обожал свою дочь Фото: Instagram Миланы Кержаковой

Супруга известного футболиста Александра Кержакова и дочь сенатора Вадима Тюльпанова Милана высказалась в Интернете по поводу неожиданной смерти отца. По словам Миланы, политик очень ждал внука и намерен был принимать участие в его воспитании.

С годами, пишет Кержакова, ее отношения с отцом становились только лучше, так как Вадим Тюльпанов смог разглядеть в дочери личность и умного человека. Сенатор с уважением относился к футболисту Александру Кержакову, несмотря ни на что, а также очень ждал появления внука, сообщает издание «Дни.ру».

Милана Кержакова призналась, что до трагедии не представляла, что чувствуют люди, которые внезапно теряют близких, подчеркнув, что это самое ужасное чувство. «А теперь я знаю. И знаю каково это — физически ощущать на себе самое ужасное чувство из возможных на этом свете», — написала дочь сенатора.

У Тюльпанова были прекрасные отношения с родными Фото: скрин Instagram Миланы Кержаковой

Политик Вадим Тюльпанов погиб в Санкт-Петербурге 4 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис». По последним данным, сенатору стало плохо с сердцем. Он упал и ударился головой.