09:00 10 апреля 2017 6

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман крайне не впечатлен творчеством группы "Грибы" Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В этой заметке — подборка новостей и тем, которые будут обсуждаться весь предстоящий день. Если вы хотите быть в курсе, но при этом времени заходить на наш сайт у вас нет, давайте поступим так: вы просто оставите нам свою электронную почту, а мы будем присылать вам рассылку дважды в сутки. Без спама: только новости утром и вечером по будням. И еще одно письмо утром в субботу, чтобы было что почитать на выходных.

А вот и главное за ночь и выходные:

Детский омбудсмен Анна Кузнецова требует наказать екатеринбургских коллекторов, которые избили ребенка-инвалида. История действительно дичайшая: трое взрослых мужчин устроили расправу над беззащитным из-за долга его матери, которого на самом деле не существует.

Россияне станут еще беднее из-за «пакета Яровой». Российский союз промышленников и предпринимателей высчитал, что из-за закона инфляция подскочит сразу на 1-2% и подорожает потребительская корзина.

Новый знак «Шипы» и штраф за его отсутствие до глубины души возмутил россиян. А что думают об этом в Госдуме, которая и обязала водителей судорожно искать заветную наклейку? Мы спросили депутата Вячеслава Лысакова, являющегося правозащитником автомобилистов. И он считает, что россияне зря возмущаются, а «Шипы» — вовсе не попытка государства заработать еще на одном штрафе.

Министерство финансов решило увеличить пенсии за счет частных вкладов граждан. Россиянам предложат откладывать на пенсию проценты с зарплаты.

Текст, который должен прочесть каждый. Наш журналист Андрей Гусельников побывал на семинаре женщин с «низкой социальной ответственностью», который проходил в сауне, и принес оттуда интереснейшее интервью. В нем — о нелегкой жизни проституток и причинах, по которым нужно отменить уголовную ответственность за занятие проституцией. А еще — о том, почему государство не должно лезть в постель россиян.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман послушал группу «Грибы» (ту самую, которая из каждого утюга поет про «между нами тает лед»). Модный коллектив ему очень не понравился: рецензия уложилась в одно слово, тоже на букву «Г». Еще Ройзман дал характеристику рэперу Хаски (он тоже модный).

Если вы знаете коллективы, которые отчаянно нуждаются в рецензии мэра Екатеринбурга, напишите о них в редакцию, на нашу электронную почту obzor@ura.ru.