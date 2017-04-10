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10 апреля 2017
09:12  10 апреля 2017 1

Названы наиболее сильно подешевевшие авиаперелеты на лето

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, посадка, ан-124-100, самолет руслан
Некоторые направления сильно упали в ценеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Интернете появилась информация о сильно подешевевших направлениях авиаперелетов по России. Первое место в списке с отправлением в июне 2017 года занял Калининград. При бронировании билета в столицу региона из любого города страны и обратно в апреле покупатель заплатит в среднем 8,7 тысячи рублей, что на 36% меньше, чем годом ранее.

Далее следуют перелеты в Сочи и обратно, где стоимость билетов упала за год на 18% до 10,6 тысячи рублей, пишет «Лента.ру».

Из зарубежных направлений сильно просели цены на авиабилеты в Рим, снизившись за год на 33% и остановившись на отметке в 16 тысяч рублей. Далее идет Прага — упав на 28% (16 тысяч рублей) и Париж — 27% (17,6 тысячи рублей).

Лев Истомин
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