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10 апреля 2017
09:37  10 апреля 2017 15

«Будешь самым убогим и конченым президентом». Морпех США раскритикивал Трампа за действия в Сирии

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трампу посоветовали подумать о СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американский морской пехотинец направил президенту США Дональду Трампу видеообращение, где призывает главу государства задуматься насчет действий военных в Сирии. Военнослужащий заявил, что дважды воевал в Ираке, поверив лживым политикам, которые спровоцировали создание запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

По мнению пехотинца, именно террористы причастны к химическим атакам против мирного населения в Сирии, а Трамп должен признать, что сирийский народ поддерживает своего президента Башара Асада, которому нет никакого смысла уничтожать свое население, передает телеканал «Звезда».

«Ты действительно веришь, что Асад травил газом свой народ?! Если ты поведешься на это, то будешь самым убогим и конченым президентом в истории США», — заявил морпех.

Лев Истомин
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