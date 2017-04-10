09:37 10 апреля 2017 15

Трампу посоветовали подумать о Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский морской пехотинец направил президенту США Дональду Трампу видеообращение, где призывает главу государства задуматься насчет действий военных в Сирии. Военнослужащий заявил, что дважды воевал в Ираке, поверив лживым политикам, которые спровоцировали создание запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

По мнению пехотинца, именно террористы причастны к химическим атакам против мирного населения в Сирии, а Трамп должен признать, что сирийский народ поддерживает своего президента Башара Асада, которому нет никакого смысла уничтожать свое население, передает телеканал «Звезда».

«Ты действительно веришь, что Асад травил газом свой народ?! Если ты поведешься на это, то будешь самым убогим и конченым президентом в истории США», — заявил морпех.