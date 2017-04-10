{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09:27  10 апреля 2017 3

В Казани горит Храм всех религий. ФОТО, ВИДЕО

Общую площадь пожара устанавливают специалистыФото: ГУ МЧС по Татарстану

В Казани пожарные борются с огнем в Храме всех религий. Возгорание произошло рано утром, сигнал поступил в оперативную службу МЧС по республике Татарстан в 4.35 по московскому времени.

О пожаре в Храме религий спасателям рассказал очевидец, передает агентство Nation News. На месте ЧП пожарные обнаружили сильное горение на кровле и в чердачном помещении над вторым этажом.

Специалисты устанавливают общую площадь пожара, информация о том, были ли в помещении люди, уточняется. На месте работают 10 единиц пожарной и специальной техники. Установлены две автолестницы на кровлю, работают четыре звена ГДЗС.

1/2
Фото: ГУ МЧС по республике Татарстан

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров