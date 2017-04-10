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Главные новости Курганской области
09:51  10 апреля 2017 0

Во время паводка в Кургане «Водный союз» повысит контроль качества питьевой воды

Вода из крана. Курган, вода из крана
Контроль качества воды будут проводить чащеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

АО «Водный союз» продолжает реализовать план противопаводковых мероприятий. Основными задачами всех служб ресурсоснабжающей организации являются бесперебойное водоснабжение и водоотведение, своевременное проведение работ по устранению аварийных ситуаций, а также обеспечение надлежащего качества питьевой воды.

От стабильной работы «Водного союза» зависят водоснабжение и водоотведение в Кургане, Варгашах и Куртамыше. 15 и 20 марта сотрудники «Водного союза» провели распиловку льда у Курганской дамбы и в районе Кировского моста, в ходе которой было разрушено более 23 тысяч кв. м льда.

Для обеспечения в период паводка надлежащей эксплуатации всех объектов на предприятии создан необходимый запас инструментов, спецодежды и материалов, подготовлены передвижные откачивающие и компрессорные установки, спецтехника и дежурный автотранспорт, проверена работоспособность всех агрегатов на насосных станциях.

Кроме того, специальные дежурные бригады эксплуатационных подразделений оснащены всем необходимым для оперативных действий по предотвращению подтоплений и засоров. Службы компании, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.

В период паводка одним из основных вопросов является контроль качества воды, подаваемой потребителям. По словам и. о. генерального директора АО «Водный союз» Владимира Овсянникова технологии очистки и проверки качества воды отработаны годами и показали свою эффективность.

Так, накануне пропуска паводковых вод на очистных сооружениях водопровода был обеспечен необходимый запас реагентов для водоподготовки на весь паводковый период, проведена ревизия всего оборудования и сооружений, участвующих в процессе водоподготовки, а также реализованы мероприятия для бесперебойной работы очистных сооружений водопровода в условиях высокого уровня паводковых вод.

«В паводковый период ужесточается контроль качества воды: на этапах очистки контроль проводится чаще, в частности, по мутности Тобол контролируется не менее шести раз в сутки, фильтры — не менее восьми раз в сутки, выход со станции второго подъема контролируется ежечасно», — уточнил Владимир Овсянников.

Кроме того, в паводковый период исследование питьевой воды на колифаги (показатель вирусного загрязнения) проводится ежедневно, тогда как в остальной период — один раз в неделю. Река Тобол по бактериологическим показателям контролируется один раз в неделю, в остальной период — ежемесячно.

«Еженедельно вся информация по качеству питьевой воды передается в Управление Роспотребнадзора по Курганской области», — резюмировал Владимир Овсянников.

Татьяна Жаткина
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