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Главные новости ХМАО
09:58  10 апреля 2017 14

Начальник городской полиции в ХМАО задержан за взятку

Наручники, наручники, арест, заключение, признание
В ХМАО задержан начальник полиции Радужного за дачу взяткиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник полиции Радужного, полковник Александр Валюхов задержан за дачу взятки. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Как сообщают источники агентства, Валюхов был задержан в Нижневартовске. В операции принимали участие сотрудники отдела собственной безопасности УМВД по ХМАО и ФСБ по Тюменской области. По предварительным данным, полковник передавал деньги, чтобы спасти себя от уголовного преследования. По одной из версий, Александр Валюхов помогал криминальной группировке, занимавшейся хищением нефти из трубопроводов.

Известно, что Валюхов уже отстранен от занимаемой должности. Принято также решение о его увольнении из органов. В данный момент избирается мера пресечения. По информации инсайдеров, в отношении начальника полиции Радужного также возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки». Есть также пока неподтвержденная информация, что в этой истории может быть замешан начальник ГИБДД Радужного Виталий Мосиенко, который якобы покинул ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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