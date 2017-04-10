{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,92
Динамика за 2 недели
Евро 60,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 апреля 2017
09:43  10 апреля 2017 2

Максим Галкин посмеялся над Ренатой Литвиновой. ВИДЕО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Ролик Галкина набирает большое число просмотровФото: depositphotos.com © URA.RU

Юморист Максим Галкин сделал новую пародию на актрису, сценариста и режиссера Ренату Литвинову, выложив ролик на своей странице в социальной сети.

Ролик снят на телефон в подмосковном поселке Грязь, где у артиста есть собственный замок. В создании очередного шедевра Галкину помогли местные жители, а также продавец деревенского хозяйственного магазина. По сюжету, Литвинова пытается разместить на стене торговой точки свой портрет, для чего просит привратника пустить ее в скобяную лавку.

В комментариях поклонники юмориста просят его снять продолжение забавной истории, пишет издание «Дни.ру». Многие выражают негативное отношение к Литвиновой, говоря о том, что изменили мнение об актрисе после скандала на «Минуте славы», где режиссер вместе с журналистом Владимиром Познером в достаточно резкой форме высказались в адрес танцора-инвалида Евгения Смирнова. В частности, Литвинова предложила парню пристегнуть вторую ногу. История вызвала широкий общественный резонанс, позже судьи извинились перед артистом, но тот отказался от дальнейшего участия в шоу.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров