Максим Галкин посмеялся над Ренатой Литвиновой. ВИДЕО

09:43 10 апреля 2017 2

Ролик Галкина набирает большое число просмотров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Юморист Максим Галкин сделал новую пародию на актрису, сценариста и режиссера Ренату Литвинову, выложив ролик на своей странице в социальной сети.

Ролик снят на телефон в подмосковном поселке Грязь, где у артиста есть собственный замок. В создании очередного шедевра Галкину помогли местные жители, а также продавец деревенского хозяйственного магазина. По сюжету, Литвинова пытается разместить на стене торговой точки свой портрет, для чего просит привратника пустить ее в скобяную лавку.

В комментариях поклонники юмориста просят его снять продолжение забавной истории, пишет издание «Дни.ру». Многие выражают негативное отношение к Литвиновой, говоря о том, что изменили мнение об актрисе после скандала на «Минуте славы», где режиссер вместе с журналистом Владимиром Познером в достаточно резкой форме высказались в адрес танцора-инвалида Евгения Смирнова. В частности, Литвинова предложила парню пристегнуть вторую ногу. История вызвала широкий общественный резонанс, позже судьи извинились перед артистом, но тот отказался от дальнейшего участия в шоу.