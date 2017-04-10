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Главные новости Курганской области
09:57  10 апреля 2017 7

В Кургане проходит выездное заседание Минсельхоза

Первый замминистра Минсельхоза Джамбулат Хатуов прибыл в КурганФото пресс-службы губернатора Курганской области

В Курганскую область с официальным визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Он проведет совещание Минсельхоза России по развитию агропромышленного комплекса Зауралья, а также посетит ряд предприятий региона.

Перед началом совещания глава Курганской области Алексей Кокорин провел рабочую встречу с замминистра, где рассказал о ходе подготовки к посевной.

Ожидается, что в ходе двухдневного визита Джамбулат Хатуов обсудит с руководителями органов управления агропромышленных комплексов Уральского федерального округа организацию весенних полевых работ. Также он посетит мясокомбинат «Велес», побывает на молочно-товарной ферме в микрорайоне Глинки города Кургана. В программе посещений также агрофирма «Боровская» в селе Новая Сидоровка Кетовского района.

Татьяна Жаткина
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