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Главные новости ЯНАО
09:54  10 апреля 2017 1

В Салехарде произошел крупный пожар, есть жертвы

Пожар улица Петропавловская 25 А 2 Курган, пожар в доме
Основная версия пожара - нарушения правил пользования газовым баллоном (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ночь с субботы на воскресенье в Салехарде загорелся жилой балок по улице Северная. В огне погиб один человек. Еще двое были госпитализированы, сообщает пресс-служба окружного управления МЧС.

Пожарные прибыли на место спустя три минуты после поступления сигнала, в это время у балка уже полыхала крыша. На тушение ушло менее часа. Огнем уничтожено около 40 квадратных метров жилья.

«Неправильная эксплуатация газового баллона — наиболее вероятная причина пожара из нескольких отрабатываемых версий. Виновный и ущерб от пожара устанавливаются», — сообщили в МЧС по ЯНАО.

Вячеслав Егоров
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