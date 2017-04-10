10:49 10 апреля 2017 2

Британские врачи незаконно хранили органы Фото: Pixabay.com

В британском городе Саут-Шилдс местная больница незаконно забирала и хранила органы умерших людей без согласия их близких. Образцы человеческой ткани найдены в ходе проверки в медучреждении.

Заявление в полицию написала жительница города Сара Симпсон, рассказавшая, что ее отец умер в 1995 году, тогда родственники приняли решение кремировать тело, но через 20 лет узнали, что врачи забрали его органы и хранят их до сих пор, пишет агентство Nation News.

Стражи порядка начали расследование, в ходе которого идентифицируют образцы ткани, а также проводят беседы с родными тех, кто мог стать донорами ткани.