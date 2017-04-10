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10 апреля 2017
Главные новости 
10:54  10 апреля 2017 1

Пермский губернатор пожаловался Дворковичу на дорогую энергию

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Решетников выяснил, что «душит» экономический ростФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников в ходе своей командировки в столицу встретился с членами федерального правительства. В пресс-службе губернатора «URA.RU» рассказали, что пермский гость заявил о проблемах в энергетике.

Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников принял участие в заседании коллегии Министерства энергетики РФ, которое состоялось в минувшую пятницу, 7 апреля. На дискуссии об итогах функционирования ТЭК в 2016 года и задачах на среднесрочную перспективу собрались также вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития Максим Орешкин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, а также чиновники других ведомств и главы субъектов РФ.

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Решетников в своем докладе посетовал, что в энергетике стремительно растут цены: «Буквально на днях встречался с сельхозпроизводителями, и они жаловались, что почувствовали сильный всплеск цен на рынке мощности. В регионе, по сравнению с ноябрем 2016 года, на треть подорожала мощность. Поэтому требуются изменения системы регулирования цен, чтобы таких резких всплесков не было — это сильно подрывает настроения реального сектора».

Врио губернатора также заявил, что федеральное правительство и антимонопольная служба должны принять значительные изменения в регулировании энергетики — все больше нагрузки приходится на все меньшее число потребителей, что «душит» экономический рост. Решетников добавил, что промышленности в сфере ТЭК сегодня нужен долгосрочный госзаказ, либо переход на контракты жизненного цикла — чтобы заказчик платил, по сути, за час работы агрегата.

Стефан Савелли
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