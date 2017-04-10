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10:58  10 апреля 2017 1

Челябинск опускает «железный занавес». Границу закрыли почти для ста бизнесменов

Аэропорт. Самолет. Челябинск., аэропорт
Отпуска откладываются до полного погашения долговФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Почти девяноста челябинцам заблокировали выезд за границу из-за долгов перед бюджетом города. Об этом сообщил 10 апреля на аппаратном совещании в мэрии начальник комитета по управлению земельным отношениям Сергей Чигинцев.

«Сегодня служба судебных приставов уведомлена обо всех должниках, на 100 процентов», — пояснил чиновник, отчитываясь об исполнении данного месяц назад поручении мэра.

Как пояснил «URA.RU» глава Челябинска Евгений Тефтелев, речь идет главным образом о долгах за аренду муниципальной земли, часть из которых накопилась еще с 2010 года. Суммарный объем задолженности составляет более полумиллиарда рублей.

Владимир Васин
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