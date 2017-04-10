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11:05  10 апреля 2017 1

На Ямале женщина выжила после 40 ударов кухонным ножом

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Подруга пострадавшей вовремя вызвала "скорую", чем и спасла ей жизньФото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале женщину удалось спасти после бытовой поножовщины. Бывший муж нанес ей не менее 40 ударов холодным оружием в область груди и рук, сообщает пресс-служба ямальского управления СК России.

Следователи выяснили, что ЧП произошло после того, как житель Ноябрьска пришел в гости к своей бывшей супруге. Он хотел помириться, но разговор перешел в ссору. Мужчина схватил нож и начал «резать» бывшую жену.

В квартире в этот момент находилась и подруга потерпевшей с несовершеннолетним сыном. Мужчина пригрозил, что убьет и их, но очевидцы трагедии успели выбежать из квартиры и вызвать полицию и скорую помощь. Только благодаря своевременному звонку в «скорую» пострадавшую женщину удалось спасти.

За попытку убийства и угрозы мужчина и получил семь лет и один месяц колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить бывшей супруге компенсацию морального вреда в 600 тыс. рублей.

Вячеслав Егоров
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