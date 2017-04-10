Глава Прикамья проведет Страстную неделю с дольщиками и Миллером

11:17 10 апреля 2017 0

Максим Решетников начал гасить протесты, доставшиеся в «наследство» от предшественника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников на этой неделе готовится к встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и к Пасхе, а также лично примет обманутых дольщиков. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе первого лица региона.

В понедельник, 10 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников проведет заседание организационного комитета по празднованию Дня Победы. Также планировалось заседание краевой комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, но это мероприятие перенесли на следующую неделю. Кроме того, вечером состоится встреча с дольщиками «Первого Пермского микрорайона», которые регулярно проводят массовые протестные акции. Ранее митингующие настаивали, что им нужен разговор именно с главой региона — общение с первым вице-премьером Владимиром Рыбакиным их не устроило.

Состоится очередная командировка в Москву — во вторник, 11 апреля, Максим Решетников встретится с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Будет обсуждаться реализация программы газификации сельских территорий Прикамья.

В последующие дни планируются рабочие совещания и встречи. Заседание правительства Пермского края состоится в четверг, 13 апреля. Выездов в территории на этой неделе не будет. В выходные, когда христиане будут праздновать Пасху, Максим Решетников планирует встретиться с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.