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10 апреля 2017
11:15  10 апреля 2017 1

ЦБ лишил лицензии банк из топ-100

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, деньги, цб рф уральское главное управление, центральный банк, музей цб рф
ЦБ запретил банку проводить финансовые операцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
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Банк России 10 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Росэнергобанка. Об этом сообщает официальный сайт госрегулятора.

Согласно отчетным документам, на 1 марта этого года финансовая организация занимала 92 место в банковской системе Российской Федерации, передает телеканал 360.

Ранее сотрудники Росэнергобанка опровергли информацию о том, что ЦБ отключил банк от системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи».

Лев Истомин
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