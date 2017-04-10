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Главные новости ХМАО
12:39  10 апреля 2017 0

Пойманного на взятке начальника городской полиции в ХМАО выпустили из-за решетки

Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, тюрьма, решетка, полиция
Начальника полиции Радужного отпустили под домашний арестФото: Илья Московец © URA.RU

Начальник ОМВД по Радужному Александр Валюхов помещен под домашний арест. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

В отношении полковника Валюхова возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу за совершение незаконных действий, в крупном размере». По версии следствия, начальник полиции Радужного передал денежное вознаграждение сотруднику другого правоохранительного ведомства за совершение незаконных действий. При передаче взятки Валюхов был задержан сотрудниками отдела собственной безопасности югорской полиции совместно с РУ ФСБ по Тюменской области.

Полковник Александр Валюхов отстранен от должности и будет уволен за взятку
Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Приказом главного полицейского ХМАО Василия Романицы, Валюхов отстранен от занимаемой должности за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Принято решение о его увольнении из органов, рассказали агентству в пресс-службе окружного УМВД.

По одной из версий, начальник полиции Радужного покрывал действия криминальной группировки, занимавшейся хищением нефти из трубопроводов. Как ранее сообщало «URA.RU», к этой истории может быть причастен начальник ГИБДД Радужного Виталий Мосиенко, который якобы покинул ХМАО после задержания своего начальника — на момент публикации получить официальное подтверждение это информации не удалось, в пресс-службе УМВД по Югре пока не стали комментировать ситуацию с Мосиенко.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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