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12:11  10 апреля 2017 0

Челябинский депутат попал в документ, подписанный Путиным

Благотворительный вечер Родная Челябинск, мякуш владимир, краснова наталья
Мякуш награжден благодарностью президента РФФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, в котором среди лауреатов оказался спикер Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Глава южноуральского депутатского корпуса получил официальную благодарность «за активное участие в общественно-политической жизни российского общества», говорится в документе.

Сам Мякуш сообщил корреспонденту «URA.RU», что находится в отпуске и такая награда стала для него приятной неожиданностью. Среди других лауреатов оказались президент и председатель совета директоров банка ВТБ Андрей Костин, посол РФ в Словении Доку Завгаев и другие политики.

Владимир Мякуш с 2005 года возглавляет Заксобрание Челябинской области, а также региональное отделение «Единой России».

Сергей Леонов
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