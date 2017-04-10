12:30 10 апреля 2017 0

От лужи не спастись Фото: Нажия Ибрагимова, "ВКонтакте"

В Тюмени на месте пешеходной дорожки в районе сквера Юность возникло огромное озеро. Фотографии затопленной территории и бурных ручьев, впадающих в водоем, опубликовали в Сети возмущенные жители района Маяка. Огромная лужа на этом месте разливается каждый год, однако решить проблему кардинально местные власти не могут, пишут они.

«Маяк! Ни проехать, ни пройти, ни обойти!!!» — написала Вера Ц. и опубликовала фотографии в одном из популярных местных пабликов «ВКонтакте». «Это гаражи за рынком? Мы там в детстве каждую весну на плотах катались, — вспоминают люди. — Там только переплыть. Каждый год так. Мостики поставят. Стабильность, ничего не меняется. Зато теперь есть своя набережная, даже со спуском к воде. Резиновая лодка в помощь».

«Ужас. Неужели за столько лет ничего нельзя уже нормально сделать?» — возмущаются тюменцы.

1/3 Фото: Вера Ценалис, ВКонтакте

В управе Калининского округа Тюмени корреспонденту «URA.RU» посоветовали обратиться в Службу заказчика по благоустройству округа. Как пояснил начальник отдела Службы Михаил Пыжов, затопленную территорию со вчерашнего вечера начали огораживать сигнальными лентами «во избежание случаев травматизма и несанкционированного прохода», через импровизированный водоем в этом году вновь будут настелены деревянные мостки. «Вчера вечером около 10-11 часов вода уже начала уходить оттуда, сейчас там проход обеспечен, — сообщил он. — Сухо все. Вода ушла».

Собеседник агентства пояснил: для того, чтобы кардинально решить проблему с затоплением территории, необходимо пересмотреть всю дренажную систему в районе сквера Юности. «Нужно делать проект и рассматривать возможность глобального водоотведения, потому что там идет вода с полей и со всего района Маяка», — отметил он.

Получить комментарий в Комитете по благоустройству управы Калининского округа по поводу возможного пересмотра схемы водоотведения в этом районе оперативно не удалось.