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12:19  10 апреля 2017 0

«Не уступай дорогу». В Салехарде появился подозрительный дорожный знак. ФОТО

Надписи и знаки. Ханты-Мансийск., знаки, главная дорога
Знаки не всегда помогают сориентироваться (архивный снимок)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В микрорайоне Арктический Салехарда появился странный дорожный знак. Установленную конструкцию активно обсуждают интернет-пользователи группы «ВСалехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот знак, скорей всего, означает „Не уступай дорогу“», — подмечает житель Салехарда. «Надо было туда еще букву „Ш“ вписать», — пишет пользователь соцсети

Получить оперативные комментарии по поводу знака у городской администрации не удалось. Скорее всего, это знак «Уступи дорогу» либо перевернулся, либо был изначально установлен вверх ногами, чем и спровоцировал насмешливые комментарии в соцсетях.

Фото из группы «В Салехарде» во «ВКонтакте»

Вячеслав Егоров
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