Эстонский коллекционер спас уральский танк. ФОТО

11:57 10 апреля 2017 1

Танк выставили в музее Фото: пресс-служба УВЗ

Эстонский адвокат и коллекционер военной техники Микк Лыхмус восстановил историю спасенного им танка Т-34-85. Бронемашина была изготовлена в ноябре 1944 года на Уральском танковом заводе № 183 (ныне Уралвагонзаводе) в Нижнем Тагиле и сразу после этого направлена на фронт.

Микк Лыхмус обратился в Выставочный комплекс Уралвагонзавода и сообщил, что в его коллекции есть танк Т-34-85, который сошел с конвейера машиностроительного гиганта. В 1984 году машина была установлена на постамент в городе Мякса в честь 40-летия с форсирования реки Эмайыги Эстонским стрелковым корпусом. В 1993 году местными властями было принято решение снести монумент, а танк разрезать на части и сдать в металлолом. Коллекционер решил выкупить бронемашину. Представители волости согласились обменять раритет на легковой автомобиль. Так «Москвич-2140» Микка Лыхмуса стал первым полицейским автомобилем в волости Мякса.

23 года танк Т-34-85 простоял рядом с паровыми, молотильными машинами и тракторами на хуторе, куда был перевезен новым владельцем. Микк Лыхмус занимался восстановлением истории машины. Ему удалось выяснить, что его Т-34-85 произведен в ноябре 1944 года на Уральском танковом заводе и был активным участником крупных исторических сражений. На основании показаний свидетелей и письменных источников стало известно, что мяксаский Т-34-85 — единственный сохранившийся танк, который в составе Советской армии участвовал в исторической встрече на Эльбе 25 апреля 1945 года.

Затем вместе с другими боевыми машинами полка Т-34-85 был отправлен в город Эльва и в течение нескольких десятилетий числился в составе Эльваского танкового полка. В 1984 году боевая машина своим ходом зашла на постамент и стала памятником. Эстонскому коллекционеру пока ничего не удалось выяснить об экипаже боевой машины. Известно, что перед тем, как танк взошел на постамент, на башне был указан номер 021.

«Когда я узнал, что танк прошел такой военный путь, решил, что его нужно показать общественности. В конце апреля откроется новый сезон работы Авиационного музея. Я считаю, что люди должны помнить и хранить историю. У кого нет памяти об истории, у того нет будущего», — отметил эстонский коллекционер Микк Лыхмус.

Сегодня мяксаский Т-34-85 выставлен в экспозиции Эстонского авиационного музея. Несмотря на солидный возраст, боевая машина в хорошем состоянии. Специалисты из Финляндии, которые произвели оценку состояния танка, отметили, что Т-34-85 можно восстановить и поставить на ход.