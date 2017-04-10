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12:04  10 апреля 2017 0

Тюмень поднимают на поиски догхантера, расстрелявшего мопса. В соцсетях уже война, полиция в ожидании

Антон Симаков. Ритуал уничтожения Порошенко с жертвоприношением, кровь
В Тюмени расстреляли собаку из травматаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Тюмени просит горожан помочь найти живодеров, которые расстреляли собаку на площадке возле дома по улице Олимпийской 20. Пост с призывом появился в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин анонимно рассказал, что инцидент произошел в выходные в районе пансионатов на улице Олимпийской. «У моей подруги была расстреляна собака, мопс. Предположительно из травматического пистолета, — пишет тюменец. — Собаку усыпили, так как было очень много повреждений». Автор просит свидетелей происшествия отозваться и помочь в поисках преступника, на которого решили написать заявление в полицию за жестокое обращение с животными.

Горожане эмоционально отозвались в соцсетях по поводу убийства собаки. Мнения тюменцев оказались противоположными, некоторые склонны винить безответственность хозяев. «Вот неудивительно нисколько. Мы тоже ругаемся с собачниками, которые не убирают за своими собаками, устроили туалет для своих питомцев на нашей детской площадке. Походу у кого-то нервы сдали», — оправдывает живодеров пользователь Мария.

«Многие люди стали хуже зверей. Сейчас собаку расстреляли, а потом начнут по детям стрелять», — парирует другой пользователь Юлия.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили корреспонденту «URA.RU», что информации о расстреле животного в полицию не поступало, поэтому сам факт, изложенный в соцсетях, требует проверки.

Владимир Балтунов
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