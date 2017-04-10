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10 апреля 2017
12:34  10 апреля 2017 0

К чему ГИБДД? Выдавать права будут прямо в автошколах

Клипарты. Сургут , ученик, автошкола
Автошколы приобретут новые праваФото: Алексей Андронов © URA.RU

Российские автошколы обратились в Госдуму с предложением разрешить им самостоятельно в обход ГИБДД принимать экзамены. Ранее в Госавтоинспекции согласились передать право принимать экзамены в образовательные учреждения. Сейчас проект приказа дорабатывают чиновники.

Обращение к депутатам составлено по итогам прошедших в начале апреля парламентских слушаний по теме безопасности на дорогах страны. Представители некоммерческого партнерства «Гильдия автошкол» высказались, чтобы предложение о передаче полномочий передали в российское правительство, пишет RT.

Ряд экспертов полагают, что положительного эффекта от возможной реформы не будет, потому что часть российских автошкол работает нечестно. Также учебные заведения должны нести ответственность за выпускников, однако пока такой практики нет.

Лев Истомин
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