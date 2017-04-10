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Главные новости Свердловской области
12:28  10 апреля 2017 0

В Екатеринбурге задержали за рулем пьяного подполковника полиции

Сергей Баженов ночью пьяным катался по улицам ЕкатеринбургаФото: 66.мвд.рф

Задержан начальник Центра временного содержания для несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Сергей Баженов. Автоинспекторы остановили автомобиль Баженова на улице Халтурина в Екатеринбурге в половине третьего в ночь с пятницы на субботу. Выяснилось, что высокопоставленный полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КОАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — По факту управления служебным автомобилем проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности — вплоть до увольнения».

Александр Лукманов
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