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12:38  10 апреля 2017 0

Единороссы победили на довыборах в Пермском крае

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, урна для голосования, выборы
Большинство мандатов получила партия власти, остальные - самовыдвиженцыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пяти муниципалитетах Пермского края прошли довыборы. Большинство мандатов забрала партия власти.

В Земское собрание Ильинского района замещался один мандат. Его получил кандидат от «Единой России». Такая же ситуация в Частинском районе. В Кунгурском районе прошли довыборы в Советы депутатов Неволинского и Сергинского сельских поселений. В итоге из восьми мандатов пять взяли представители правящей партии. Остальные достались самовыдвиженцам.

В Уинском районе выбирали депутатов в Совет Ломовского сельского поселения. Там победили три единоросса. Также члены «Единой России» взяли три из четырех мандатов в Совете депутатов Спешковского сельского поселения Очерского района. Еще один мандат получил самовыдвиженец, сообщили «URA.RU» в пресс-службе крайизбиркома.

Анна Белкина
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